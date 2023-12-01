Конвертоплан Osprey потерпел крушение на юго-западе Японии, 1 человек погиб

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Кагосима, 29 ноября (Jiji Press). Американский транспортный самолёт Osprey с экипажем из шести человек разбился у острова Якусима в префектуре Кагосима на юго-западе Японии.

Крушение произошло примерно в 1 километре к востоку от Якусимы около 14:40. По данным Министерства обороны Японии и Береговой охраны Японии, один из членов экипажа был найден в близлежащих водах, но позже был признан мёртвым.

Это первая катастрофа Osprey со смертельным исходом в Японии, тогда как за рубежом сообщалось о несчастных случаях со смертельным исходом с участием этого самолёта.

Рядом с местом крушения, где глубина воды составляла около 30 метров, были обнаружены обломки CV-22 Osprey с американской базы Ёкота в Токио и спасательный плот.

Силы самообороны Японии и JCG направили самолёт для поиска и спасения пропавших без вести членов экипажа.

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