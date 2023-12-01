Конвертоплан Osprey потерпел крушение на юго-западе Японии, 1 человек погиб
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Кагосима, 29 ноября (Jiji Press). Американский транспортный самолёт Osprey с экипажем из шести человек разбился у острова Якусима в префектуре Кагосима на юго-западе Японии.
Крушение произошло примерно в 1 километре к востоку от Якусимы около 14:40. По данным Министерства обороны Японии и Береговой охраны Японии, один из членов экипажа был найден в близлежащих водах, но позже был признан мёртвым.
Это первая катастрофа Osprey со смертельным исходом в Японии, тогда как за рубежом сообщалось о несчастных случаях со смертельным исходом с участием этого самолёта.
Рядом с местом крушения, где глубина воды составляла около 30 метров, были обнаружены обломки CV-22 Osprey с американской базы Ёкота в Токио и спасательный плот.
Силы самообороны Японии и JCG направили самолёт для поиска и спасения пропавших без вести членов экипажа.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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