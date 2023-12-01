Япония просит США приостановить полёты конвертопланов Osprey после крушения
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Токио, 30 ноября (Jiji Press). Правительство Японии обратилось к военным США с просьбой приостановить полёты транспортных самолетов Osprey после катастрофы Osprey, повлёкшей жертвы, на юго-западе Японии.
Вместе с тем Минобороны планирует на время приостановить полёты на Osprey Сухопутных сил самообороны. Они имеют 14 таких самолётов, временно дислоцированных в лагере в Кисарадзу, префектура Тиба, к востоку от Токио.
«Мы попросили (военных США) проводить полёты (Osprey) только после подтверждения безопасности (самолётов), за исключением поисково-спасательных операций», – заявил министр обороны Кихара Минору на заседании комитета иностранных дел и обороны Палаты советников, верхней палаты парламента.
Запрос был сделан утром 30 ноября Ямато Таро, генеральным директором Бюро политики для регионального общества Министерства обороны, генерал-лейтенанту Рикки Раппу, командующему вооружёнными силами США в Японии.
Министр иностранных дел Камикава Ёко также выступила с такой просьбой во время встречи с послом США в Японии Рамом Эмануэлем в тот же день.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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