Япония просит США приостановить полёты конвертопланов Osprey после крушения

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Токио, 30 ноября (Jiji Press). Правительство Японии обратилось к военным США с просьбой приостановить полёты транспортных самолетов Osprey после катастрофы Osprey, повлёкшей жертвы, на юго-западе Японии.

Вместе с тем Минобороны планирует на время приостановить полёты на Osprey Сухопутных сил самообороны. Они имеют 14 таких самолётов, временно дислоцированных в лагере в Кисарадзу, префектура Тиба, к востоку от Токио.

«Мы попросили (военных США) проводить полёты (Osprey) только после подтверждения безопасности (самолётов), за исключением поисково-спасательных операций», – заявил министр обороны Кихара Минору на заседании комитета иностранных дел и обороны Палаты советников, верхней палаты парламента.

Запрос был сделан утром 30 ноября Ямато Таро, генеральным директором Бюро политики для регионального общества Министерства обороны, генерал-лейтенанту Рикки Раппу, командующему вооружёнными силами США в Японии.

Министр иностранных дел Камикава Ёко также выступила с такой просьбой во время встречи с послом США в Японии Рамом Эмануэлем в тот же день.

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