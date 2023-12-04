Кисида высоко оценил роль международного права в переговорах с президентом Израиля
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Дубай, 1 декабря (Jiji Press). Премьер-министр Японии Кисида Фумио подчеркнул важность соблюдения международного права в условиях продолжающейся напряженности вокруг сектора Газа во время переговоров с президентом Израиля Исааком Герцогом в Дубае.
Кисида также передал позицию Японии, сделав акцент на действиях, основанных на резолюциях Совета Безопасности ООН.
В ходе встречи Кисида и Герцог обменялись мнениями о ситуации на палестинской территории Газа.
Говоря о гуманитарных паузах в боевых действиях между израильскими силами и палестинской группировкой Хамас, Кисида сказал, что важно проложить путь к скорейшему урегулированию ситуации. Он также искал поддержки для расширения гуманитарной помощи населению Газы.
Херцог объяснил позицию своей страны в отношении военных действий.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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