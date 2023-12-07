Кисида стремится к урегулированию ситуации в секторе Газа на переговорах с Израилем

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Токио, 6 декабря (Jiji Press). Премьер-министр Японии Кисида Фумио подчеркнул необходимость восстановления спокойствия в секторе Газа в ходе телефонных переговоров со своим израильским коллегой Биньямином Нетаньяху.

В отношении ожесточённых боёв в Газе между Израилем и палестинской группировкой Хамас Кисида подчеркнул важность урегулирования ситуации и соблюдения международных законов, включая международное гуманитарное право.

Он призвал Нетаньяху свести к минимуму ущерб гражданскому населению.

Кисида осудил нападения ХАМАС, выразив при этом поддержку решения о создании двух государств, которое предполагает сосуществование Израиля и независимого палестинского государства.

Лидеры Японии и Израиля поделились своей обеспокоенностью по поводу проиранских боевиков-хуситов в Йемене, которые заявили о своей поддержке ХАМАС и напали на коммерческие суда в Красном море.

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