Кисида стремится к урегулированию ситуации в секторе Газа на переговорах с Израилем
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Токио, 6 декабря (Jiji Press). Премьер-министр Японии Кисида Фумио подчеркнул необходимость восстановления спокойствия в секторе Газа в ходе телефонных переговоров со своим израильским коллегой Биньямином Нетаньяху.
В отношении ожесточённых боёв в Газе между Израилем и палестинской группировкой Хамас Кисида подчеркнул важность урегулирования ситуации и соблюдения международных законов, включая международное гуманитарное право.
Он призвал Нетаньяху свести к минимуму ущерб гражданскому населению.
Кисида осудил нападения ХАМАС, выразив при этом поддержку решения о создании двух государств, которое предполагает сосуществование Израиля и независимого палестинского государства.
Лидеры Японии и Израиля поделились своей обеспокоенностью по поводу проиранских боевиков-хуситов в Йемене, которые заявили о своей поддержке ХАМАС и напали на коммерческие суда в Красном море.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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