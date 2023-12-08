Япония и Норвегия договорились об укреплении двусторонних связей

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Токио, 7 декабря (Jiji Press). Премьер-министр Японии Кисида Фумио и его норвежский коллега Йонас Стёре договорились повысить двусторонние отношения до уровня стратегического партнерства.

В ходе переговоров в Токио Кисида и Стёре также обменялись мнениями о ситуации в Украине и на Ближнем Востоке.

Они опубликовали совместное заявление, ставшее первым подобным документом, выпущенным лидерами двух стран.

В заявлении лидеры двух стран выразили своё несогласие с «любыми односторонними попытками изменить статус-кво силой или принуждением в любой точке мира». Они также призвали к дальнейшим переговорам между оборонными ведомствами своих стран.

Они полны решимости «работать вместе, чтобы способствовать переходу к чистой энергетике во всем мире и достижению климатической нейтральности», говорится в заявлении.

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