В Японии одобрили страховое покрытие нового лекарства от болезни Альцгеймера
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Токио, 13 декабря (Jiji Press). Консультативная группа министерства здравоохранения Японии одобрила государственное медицинское страхование для нового лекарства от болезни Альцгеймера, разработанного японским производителем лекарств Eisai Co. и его американским партнёром Biogen Inc.
Решение принял Центральный медицинский совет социального страхования, который консультирует министра здравоохранения.
Ожидается, что установленная государством официальная цена препарата составит 2,98 миллиона йен в год для пациента весом 50 килограммов.
Препарат леканемаб будет застрахован государственным медицинским страхованием с 20 декабря и будет введён в клиническое применение не раньше конца года.
В конце сентября министерство одобрило производство и продажу препарата в Японии.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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