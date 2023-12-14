В Японии одобрили страховое покрытие нового лекарства от болезни Альцгеймера

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Токио, 13 декабря (Jiji Press). Консультативная группа министерства здравоохранения Японии одобрила государственное медицинское страхование для нового лекарства от болезни Альцгеймера, разработанного японским производителем лекарств Eisai Co. и его американским партнёром Biogen Inc.

Решение принял Центральный медицинский совет социального страхования, который консультирует министра здравоохранения.

Ожидается, что установленная государством официальная цена препарата составит 2,98 миллиона йен в год для пациента весом 50 килограммов.

Препарат леканемаб будет застрахован государственным медицинским страхованием с 20 декабря и будет введён в клиническое применение не раньше конца года.

В конце сентября министерство одобрило производство и продажу препарата в Японии.

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