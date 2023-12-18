Япония и три другие страны осудили нарушения прав человека в Северной Корее
НовостиПолитика
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Нью-Йорк, 15 декабря (Jiji Press). Япония и три другие страны опубликовали совместное заявление, осуждающее нарушения прав человека Северной Кореей, после 75-й годовщины Всеобщей декларации прав человека.
Заявление было сделано тремя членами Совета Безопасности ООН – Японией, США и Албанией, а также Южной Кореей, которая должна присоединиться к комиссии ООН в следующем месяце.
Северная Корея «по-прежнему имеет один из худших показателей нарушений и злоупотреблений в области прав человека – как на своей территории, так и за её пределами», – заявили в Северной Корее. говорится в заявлении, имея в виду похищения граждан Японии и Южной Кореи и казни собственных граждан.
В заявлении также содержится призыв ко всем государствам-членам ООН «соблюдать свои международно-правовые обязательства» для защиты граждан, которые могут подвергнуться преследованиям, очевидно, имея в виду принудительную репатриацию Китаем северокорейских перебежчиков.
В августе этого года Совет Безопасности провел открытое заседание для обсуждения ситуации с правами человека в Северной Корее впервые примерно за шесть лет.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Комитет ООН осуждает нарушения прав человека в Северной Корее
- На митинге в Токио потребовали скорейшего возвращения японцев, похищенных Северной Кореей
- Похищение граждан Японии Северной Кореей: хронология событий
- 40 лет спустя после похищений: родственники похищенных Северной Кореей японцев не скрывают беспокойства
- Семьи похищенных японцев надеются на саммит руководителей США и Северной Кореи
- Жертвы похищений считают, что от Японии и США требуются согласованные действия
- 90 тысяч поверивших в «рай на земле»: 60 лет с начала отъезда возвращенцев в Северную Корею
- Президент США Джо Байден пообещал решить проблему похищенных Северной Кореей японцев
- Комитет ООН осудил нарушения прав человека в Северной Корее