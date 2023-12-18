Япония и три другие страны осудили нарушения прав человека в Северной Корее

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Нью-Йорк, 15 декабря (Jiji Press). Япония и три другие страны опубликовали совместное заявление, осуждающее нарушения прав человека Северной Кореей, после 75-й годовщины Всеобщей декларации прав человека.

Заявление было сделано тремя членами Совета Безопасности ООН – Японией, США и Албанией, а также Южной Кореей, которая должна присоединиться к комиссии ООН в следующем месяце.

Северная Корея «по-прежнему имеет один из худших показателей нарушений и злоупотреблений в области прав человека – как на своей территории, так и за её пределами», – заявили в Северной Корее. говорится в заявлении, имея в виду похищения граждан Японии и Южной Кореи и казни собственных граждан.

В заявлении также содержится призыв ко всем государствам-членам ООН «соблюдать свои международно-правовые обязательства» для защиты граждан, которые могут подвергнуться преследованиям, очевидно, имея в виду принудительную репатриацию Китаем северокорейских перебежчиков.

В августе этого года Совет Безопасности провел открытое заседание для обсуждения ситуации с правами человека в Северной Корее впервые примерно за шесть лет.

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