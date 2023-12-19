Четыре китайских корабля вошли в японские воды возле островов Сэнкаку
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Наха, префектура Окинава, 18 декабря (Jiji Press). Четыре китайских корабля береговой охраны вошли в территориальные воды Японии возле островов Сэнкаку в префектуре Окинава, по данным Береговой охраны Японии.
Это было 34-е подобное вторжение официальных китайских кораблей в этом году и первое с 10 декабря.
Около 16:00-16:15 четыре корабля «Хайцзин» вошли в японские воды к северо-западу от Уоцуридзимы, одного из островов группы Сэнкаку, по данным 11-й региональной штаб-квартиры Береговой охраны в Нахе, столице Окинавы.
Они покинули этот район с юго-западной стороны острова между 17:40 и 18:00.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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