Новый посол Японии в Китае будет добиваться освобождения задержанных японских граждан

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Пекин, 19 декабря (Jiji Press). Канасуги Кэндзи, новый посол Японии в Китае, заявил, что он полон решимости приложить усилия для скорейшего освобождения японских граждан, задержанных китайскими властями по обвинению в шпионаже.

На пресс-конференции, состоявшейся в посольстве Японии в Пекине, Канасуги сказал, что рассмотрит возможность встречи с этими задержанными «как само собой разумеющееся».

Прежде чем стать первым за семь лет высокопоставленным японским дипломатом, не принадлежащим к так называемой китайской школе Министерства иностранных дел Японии, Канасуги занимал пост генерального директора отдела по делам Азии и Океании и помог организовать встречи между тогдашним премьер-министром Японии Абэ Синдзо и президентом Китая Си Цзиньпином.

«Я думаю, что смогу использовать свой опыт участия в процессе возвращения японо-китайских отношений на стабильный путь», – сказал он.

Что касается протеста Китая против сброса очищенных сточных вод в океан с повреждённой атомной электростанции «Фукусима-1» компании Tokyo Electric Power Company Holdings Inc., Канасуги сказал, что крайне важно продолжать сохранять спокойствие и научный подход в переговорах с Пекином.

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