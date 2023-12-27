Япония заморозит активы ещё трех высокопоставленных членов ХАМАС

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Токио, 26 декабря (Jiji Press). Правительство Японии на заседании кабинета министров согласилось заморозить активы еще трёх высокопоставленных членов исламистской группировки ХАМАС.

Эти трое «очевидно были в состоянии использовать средства для террористической деятельности», заявил на пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров Хаяси Ёсимаса. Нападение группировки боевиков на Израиль 7 октября спровоцировало нынешний конфликт в Газе.

«Мы не будем создавать лазейки для потоков террористических средств», –подчеркнул Хаяси.

В октябре правительство ввело санкции, включающие замораживание активов девяти человек, включая высокопоставленных членов ХАМАС, и одной организации.

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