Япония заморозит активы ещё трех высокопоставленных членов ХАМАС
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Токио, 26 декабря (Jiji Press). Правительство Японии на заседании кабинета министров согласилось заморозить активы еще трёх высокопоставленных членов исламистской группировки ХАМАС.
Эти трое «очевидно были в состоянии использовать средства для террористической деятельности», заявил на пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров Хаяси Ёсимаса. Нападение группировки боевиков на Израиль 7 октября спровоцировало нынешний конфликт в Газе.
«Мы не будем создавать лазейки для потоков террористических средств», –подчеркнул Хаяси.
В октябре правительство ввело санкции, включающие замораживание активов девяти человек, включая высокопоставленных членов ХАМАС, и одной организации.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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