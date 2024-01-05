Число погибших в результате ДТП в Японии выросло впервые за 8 лет

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Токио, 4 января (Jiji Press). Число погибших в результате дорожно-транспортных происшествий по всей Японии в 2023 году увеличилось на 68 по сравнению с предыдущим годом до 2678, оно выросло впервые за восемь лет, показали данные Национального полицейского управления.

При этом число смертей является третьим из наименьших значений этого показателя за всю историю, начиная с 1948 года.

Управление подозревает связь между ростом смертности и ростом социальной активности после снятия ограничений, связанных с Covid-19. Оно отмечает, что детали будут проанализированы позже.

В префектуре Осака на западе Японии второй год подряд наблюдается самое большое количество смертей в результате дорожно-транспортных происшествий среди 47 префектур страны – 148.

За Осакой следуют префектура Айти в центральной Японии (145) и Токио (136). В префектуре Сага на юго-западе Японии был самый низкий показатель – 13.

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