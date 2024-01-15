Япония продолжит углублять связи с Тайванем под руководством нового лидера

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Токио, 14 января (Jiji Press). Япония будет работать над дальнейшим углублением сотрудничества и обменов с Тайванем после того, как 13 января самоуправляющийся остров избрал своего нового лидера, заявила министр иностранных дел Японии Камикава Ёко в своём заявлении.

Глава внешнеполитического ведомства сделала это заявление вечером 13 января после того, как Лай Цзин-те, в настоящее время вице-президент Тайваня от правящей Демократической прогрессивной партии, победил на президентских выборах.

«Тайвань является чрезвычайно важным партнером и важным другом» Японии, поскольку они разделяют «фундаментальные ценности» и наслаждаются «тесными экономическими отношениями и обменами между людьми», – сказала Камикава.

Она выразила надежду, что «вопрос вокруг Тайваня будет решен мирным путём посредством диалога».

Японское правительство внимательно следило за президентскими выборами на Тайване из-за их потенциального влияния на ситуацию в Восточной Азии. Премьер-министр Кисида Фумио неоднократно заявлял, что выборы могут стать поворотным моментом на следующее десятилетие.

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