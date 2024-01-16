Избранный президент Тайваня выразил желание посетить Японию

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Тайбэй, 15 января (Jiji Press). Избранный президент Тайваня Лай Циндэ проявил желание посетить Японию, заявил лидер протайваньской внепартийной группы японских законодателей.

Бывший председатель Национальной комиссии общественной безопасности Фуруя Кэйдзи, лидер внепартийной группы, рассказал японским репортёрам в Тайбэе, что во время их встречи 14 января, на следующий день после президентских выборов на Тайване, он попросил Лая посетить Японию после его инаугурации в мае.

По словам Фуруи, Лай не дал чёткого ответа, но выразил желание посетить Японию, поскольку любит эту страну.

При этом осуществить визит тайваньского президента в Японию было бы сложно, это встретило бы сильную оппозицию со стороны Китая и оказало бы существенное влияние на японско-китайские отношения.

Фуруя также провел переговоры с действующим президентом Цай Инвэнь.

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