В Японии 10-летняя выживаемость детей от рака составляет около 70-90%: результаты исследования
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Токио, 25 января (Jiji Press). 10-летняя выживаемость онкологических больных в возрасте 14 лет и младше составляет от 70 до 90 процентов для многих типов рака, что выше, чем у взрослых пациентов, показало японское исследование, проведенное 25 января.
В ходе исследования Национальный онкологический центр проанализировал данные около 360 000 пациентов, включая взрослых, у которых в 2011 году был диагностирован рак.
В случаях, когда пациенты не умирают от других причин, кроме рака, их общая 10-летняя выживаемость оценивается в 53,5%, что практически не изменилось по сравнению с 53,3% в предыдущем опросе, который охватывал тех, у кого рак был диагностирован в 2010 году.
10-летняя выживаемость среди детей составила 86,6% для лейкемии, 91,5% для лимфомы, 71,7% для рака мозга и 71,4% для рака кости. Цифры были аналогичны их пятилетней выживаемости.
Среди пациентов женского пола в возрасте от 15 до 39 лет 10-летняя выживаемость составила 84,0% для рака молочной железы и 87,7% для рака матки или шейки матки. Их пятилетняя выживаемость была на 5-6 процентных пунктов ниже для некоторых видов рака, но незначительно ниже для других.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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