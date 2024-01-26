Смертного приговора поджигателю Kyoto Animation недостаточно: муж жертвы
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Киото, 25 января (Jiji Press). Муж жертвы поджога студии № 1 компании Kyoto Animation Co. в июле 2019 года заявил 25 января, что смертного приговора, вынесенного нападавшему ранее в тот же день, не достаточно, чтобы дать покой душе его жены.
«Решение было принято с учётом позиций и чувств жертв, – заявил журналистам в городе Киото на западе Японии 51-летний муж аниматора Икэды Сёко (Тэраваки Сёко). – Но просто услышанное принятое решение недостаточно, чтобы успокоить душу Сёко».
Окружной суд Киото приговорил нападавшего, 45-летнего Аобу Синдзи, к смертной казни за инцидент, в результате которого погибли 36 человек, в том числе и Сёко, которой тогда было 44 года.
Муж часто посещал судебные слушания через систему участия потерпевших, чтобы сообщить о ходе разбирательства своему старшему сыну, который учится в шестом классе начальной школы.
Он выступил в суде с заявлением, в котором выразил надежду, что Аоба понесет «самое тяжёлое» наказание.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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