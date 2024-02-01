В большинстве районов, пострадавших от землетрясения в Ното 1 января, восстановлено электроснабжение
НовостиОбщество Стихийные бедствия
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 31 января (Jiji Press). Компания Hokuriku Electric Power Co. сообщила, что электроснабжение «в основном восстановлено» после месячных отключений, вызванных сильным землетрясением, произошедшим 1 января на полуострове Ното в центральной Японии.
Усилиям по восстановлению способствовали в общей сложности около 4600 сотрудников, направленных из энергетических компаний по всей стране.
В зоне обслуживания Hokuriku Electric более 40 000 домов временно остались без электричества после новогоднего землетрясения.
Около 2500 домов по-прежнему остаются без электричества, поскольку ожидается, что для полного восстановления электроснабжения потребуется больше времени в городах Вадзима и Судзу префектуры Исикава, где дороги серьёзно пострадали от оползней.
По данным Hokuriku Electric, даже в наиболее пострадавших городах по состоянию 31 января около 90 процентов домов обеспечены электричеством.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Япония одобрила пакет помощи после землетрясения в Ното, включающий туристические субсидии
- Канадзава, популярное туристическое направление, страдает от массовой отмены бронирования после землетрясения в Ното
- В связи с землетрясением в Ното вновь раздаются призывы отменить выставку Экспо в Осаке
- После землетрясения в Ното повреждены более 30 000 домов