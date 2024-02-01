В большинстве районов, пострадавших от землетрясения в Ното 1 января, восстановлено электроснабжение

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Токио, 31 января (Jiji Press). Компания Hokuriku Electric Power Co. сообщила, что электроснабжение «в основном восстановлено» после месячных отключений, вызванных сильным землетрясением, произошедшим 1 января на полуострове Ното в центральной Японии.

Усилиям по восстановлению способствовали в общей сложности около 4600 сотрудников, направленных из энергетических компаний по всей стране.

В зоне обслуживания Hokuriku Electric более 40 000 домов временно остались без электричества после новогоднего землетрясения.

Около 2500 домов по-прежнему остаются без электричества, поскольку ожидается, что для полного восстановления электроснабжения потребуется больше времени в городах Вадзима и Судзу префектуры Исикава, где дороги серьёзно пострадали от оползней.

По данным Hokuriku Electric, даже в наиболее пострадавших городах по состоянию 31 января около 90 процентов домов обеспечены электричеством.

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