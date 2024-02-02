Спустя 1 месяц после землетрясения в Ното до восстановления ещё очень далеко
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Канадзава, префектура Исикава, 1 февраля (Jiji Press). Через месяц после сильного землетрясения, которое произошло на полуострове Ното в центральной Японии 1 января, реконструкция наиболее пострадавших районов пока не продвигается, многие районы всё ещё отрезаны от водоснабжения, а инфраструктура повседневной жизни ещё не восстановлена.
По данным администрации префектуры, в префектуре Исикава число погибших в результате землетрясения магнитудой 7,6 составило 238 человек по состоянию на 14:00 31 января, в том числе по 101 в городах Судзу и Вадзима, а 19 человек до сих пор числятся пропавшими без вести.
Хотя большинство жертв погибло непосредственно в результате землетрясения, в том числе те, кто оказался в ловушке в разрушенных домах, в общей сложности 15 смертей, по шесть в Судзу и в городе Ното, а также три в Вадзиме – были вызваны косвенными причинами, такими как стресс от длительной эвакуации.
Более 44 900 домов и других жилых построек были полностью или частично разрушены, незначительно повреждены или затоплены выше уровня пола в Исикаве.
В отношении эвакуированных премьер-министр Кисида Фумио объявил, что им обеспечили около 23 700 единиц жилья в четырёх префектурах региона Хокурику, включая Исикаву.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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