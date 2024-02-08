Губернатор Токио и тайваньские лидеры подтвердили намерение активизировать сотрудничество

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Тайбэй/Пекин, 7 февраля (Jiji Press). Губернатор Токио Коикэ Юрико и тайваньские лидеры договорились укреплять обмены и сотрудничество, сообщила администрация президента Тайваня.

Во время своей поездки на Тайвань Коикэ встретилась с президентом Цай Инь-вэнем и избранным президентом Лай Чинг-те, нынешним вице-президентом.

Коикэ посещает Тайвань впервые с тех пор, как она вступила в должность губернатора японской столицы в 2016 году.

На встрече с Цаем Коикэ подтвердила важность сотрудничества между Японией и Тайванем в области уменьшения опасности стихийных бедствий и цифровых технологий. Она призвала к более активному обмену и сотрудничеству.

Цай выразил надежду, что у Тайваня появится больше возможностей для обмена и сотрудничества с Японией, чтобы их отношения развивались дальше..

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