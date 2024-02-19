Правительственные органы Японии решили отказаться от использования дискет (флоппи-дисков)

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Токио, 16 февраля (Jiji Press). Министерства и ведомства центрального правительства Японии наконец-то прощаются с правилами, обязывающими использовать дискеты и компакт-диски в административных процедурах.

Ожидается, что устаревшие носители данных выйдут из употребления в центральных правительственных органах. В компаниях частного сектора флоппи-диски уже давно не используются как устаревшая технология.

Всё больше государственных органов предпринимают шаги по прекращению использования устаревших носителей информации, надеясь повысить эффективность администрирования за счет ускорения перехода к онлайн-процедурам.

По данным Цифрового агентства, которому поручено реформировать цифровое регулирование центрального правительства, в законах и постановлениях центрального правительства существует 2095 статей, определяющих, какие записывающие устройства необходимо использовать в административных процедурах, таких как подача документов.

Япония ставила целью отменить к концу прошлого года 1034 статьи, нуждающиеся в пересмотре.

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