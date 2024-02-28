Япония провела встречу с органом ООН по оказанию помощи Палестине
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Токио, 27 февраля (Jiji Press). Государственный министр иностранных дел Японии Цудзи Киёто встретился в Иерусалиме с Филиппом Лаззарини, генеральным комиссаром Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).
По данным Министерства иностранных дел Японии, Цудзи попросил БАПОР дать полные объяснения о предполагаемой роли некоторых сотрудников агентства в массированном нападении исламской организации ХАМАС на Израиль 7 октября прошлого года.
Он также призвал этот орган ООН принять соответствующие меры, в том числе укрепление управления.
Япония приостановила финансирование БАПОР в связи с этими обвинениями.
Лаззарини заявил, что Япония является важным партнёром, с которым БАПОР тесно сотрудничает на протяжении многих лет. Он также объяснил усилия организации по укреплению управления.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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