Японский дипломат провёл встречу с палестинским президентом Аббасом
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Токио, 28 февраля (Jiji Press). Государственный министр иностранных дел Японии Цудзи Киёто 27 февраля встретился с президентом Палестины Махмудом Аббасом в Рамалле на палестинской территории Западного берега, сообщило 28 февраля министерство иностранных дел.
По данным министерства, Цудзи пообещал, что Япония будет прилагать непрестанные усилия для восстановления спокойствия в раздираемом войной секторе Газа.
Два чиновника договорились продолжать тесно сотрудничать, чтобы обеспечить стабильность в регионе.
Цудзи выразил обеспокоенность по поводу нападений на палестинцев со стороны израильских поселенцев на Западном Берегу и подчеркнул необходимость создания условий, которые позволили бы оказать гуманитарную помощь.
Он также подчеркнул последовательную поддержку Японией решения о сосуществовании двух государств для сосуществования Израиля и независимого палестинского государства.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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