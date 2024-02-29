Японский дипломат провёл встречу с палестинским президентом Аббасом

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Токио, 28 февраля (Jiji Press). Государственный министр иностранных дел Японии Цудзи Киёто 27 февраля встретился с президентом Палестины Махмудом Аббасом в Рамалле на палестинской территории Западного берега, сообщило 28 февраля министерство иностранных дел.

По данным министерства, Цудзи пообещал, что Япония будет прилагать непрестанные усилия для восстановления спокойствия в раздираемом войной секторе Газа.

Два чиновника договорились продолжать тесно сотрудничать, чтобы обеспечить стабильность в регионе.

Цудзи выразил обеспокоенность по поводу нападений на палестинцев со стороны израильских поселенцев на Западном Берегу и подчеркнул необходимость создания условий, которые позволили бы оказать гуманитарную помощь.

Он также подчеркнул последовательную поддержку Японией решения о сосуществовании двух государств для сосуществования Израиля и независимого палестинского государства.

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