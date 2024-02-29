Япония призывает Израиль согласиться на прекращение огня в секторе Газа

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Токио, 28 февраля (Jiji Press). Япония призвала Израиль быстро договориться о гуманитарном прекращении огня на палестинской территории сектора Газа, сообщило министерство иностранных дел.

Государственный министр иностранных дел Цудзи Киёто выступил с такой просьбой на встрече с министром иностранных дел Израиля Исраэлем Кацем в Иерусалиме.

Цудзи передал серьёзную обеспокоенность Японии критической гуманитарной ситуацией в секторе Газа, где идут боевые действия между израильскими военными и исламской организацией ХАМАС.

Он подтвердил последовательную поддержку Японией решения о двух государствах для мирного сосуществования Израиля и независимого палестинского государства.

После встречи Цудзи встретился с семьями заложников, удерживаемых ХАМАСом, и сказал, что Токио надеется на сотрудничество в целях их освобождения.

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