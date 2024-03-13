Судья из Японии Аканэ Томоко выбрана новым президентом Международного уголовного суда

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Токио, 12 марта (Jiji Press). Международный уголовный суд избрал Аканэ Томоко из Японии своим новым президентом. 67-летняя Аканэ стала первым гражданином Японии, занявшим эту должность.

Судья Гаагского органа приступила к исполнению своих обязанностей 11 марта, срок её полномочий рассчитан на три года.

«В это непростое для суда время требуется стабильное, совместное и единое руководство», – говорится в заявлении Аканэ.

Она также сказала: «Я сосредоточусь на развитии диалога между органами суда, защитой и представителями потерпевших, а также на укреплении диалога с государствами-участниками и государствами, которые еще не ратифицировали Римский статут», то есть договор, которым был учрежден МУС.

Аканэ начала свою карьеру прокурором в Японии в 1982 году. Проработав на различных должностях, в том числе президента Научно-исследовательского и учебного института Министерства юстиции и прокурора Верховной прокуратуры, в марте 2018 года Аканэ стала судьей МУС.

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