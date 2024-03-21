Четыре китайских корабля вошли в японские воды возле островов Сэнкаку

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Наха, префектура Окинава, 20 марта (Jiji Press). Четыре китайских корабля береговой охраны находились в японских водах у островов Сэнкаку в префектуре Окинава около двух часов днём 20 марта.

Это был первый случай с 6 февраля, когда какой-либо китайский государственный корабль вошёл в японские воды у островов Восточно-Китайского моря, и шестой раз в этом году.

По данным 11-го регионального штаба береговой охраны Японии в Нахе, четыре корабля Haijing вошли в японские воды к востоку-юго-востоку от острова Куба примерно между 16:00 и 16:15. Они покинули японские воды с северной стороны острова примерно между 17:45 и 18:00

На острова Сэнкаку, находящиеся под управлением Японии, претендует Китай, где они называются Дяоюйдао.

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