Япония, США и Филиппины договорились о сотрудничестве в преддверии саммита
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Токио, 21 марта (Jiji Press). Высокопоставленные чиновники Японии, США и Филиппин договорились работать вместе в преддверии своего первого в истории трёхстороннего саммита, который пройдёт в следующем месяце.
На своих первых переговорах на уровне вице-министров три страны поделились своей решимостью не допускать каких-либо односторонних попыток изменить статус-кво силой, имея в виду гегемонистские действия Китая в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях.
Премьер-министр Японии Кисида Фумио, президент США Джо Байден и президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший планируют провести трёхсторонний саммит в Белом доме 11 апреля.
На встрече, проходившей в гостевом доме «Иикура» министерства иностранных дел Японии в Токио, приняли участие заместитель министра иностранных дел Японии Окано Масатака, заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл и заместитель министра иностранных дел Филиппин Мария Тереза Лазаро.
Они договорились работать вместе над поддержанием и укреплением свободного и открытого международного порядка, основанного на верховенстве закона, пообещав активизировать сотрудничество в таких областях, как национальная безопасность и оборонное сотрудничество, включая морскую безопасность и энергетическую безопасность.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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