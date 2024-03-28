Япония выбрала 20 регионов в качестве моделей для борьбы с чрезмерным туризмом
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Токио, 27 марта (Jiji Press). Японское туристическое агентство выбрало 20 территорий для реализации модельных проектов, направленных на решение проблем, связанных с чрезмерным туризмом (резким ростом числа туристов), который негативно влияет на жизнь местных жителей и окружающую среду.
В 20 районах в 2024 финансовом году, который начинается 1 апреля, местные власти и жители разработают планы по уменьшению заторов на дорогах и повышению осведомлённости о манерах для туристов.
Эти территории включают Нисэко в самой северной префектуре Хоккайдо, токийский район Асакуса и остров Ириомотэ, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, в самой южной префектуре, Окинаве.
В Нисэко, который привлекает множество лыжников из-за границы, рассматривается план, позволяющий работать такси из-за пределов этого района, чтобы решить проблему нехватки транспортных средств.
Ожидается, что Асакуса примет меры по уменьшению толп путешественников в популярных туристических местах. На острове Ириомотэ будут введены зоны с ограниченным доступом для защиты окружающей среды.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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