Китайские корабли находились в японских водах возле Сэнкаку в течение двух дней

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Наха, префектура Окинава, 30 марта (Jiji Press). Два корабля китайской береговой охраны оставались в японских водах возле островов Сэнкаку в префектуре Окинава более двух дней, а затем покинули воды 30 марта.

Последний раз китайские государственные корабли заходили в японские воды вокруг островов Восточно-Китайского моря 20 марта, это произошло уже в седьмой раз в этом году.

Оба судна попытались приблизиться к японским рыбацким судам в водах вокруг контролируемой Японией цепи островов Сэнкаку, на которую претендует Китай, где они называются Дяоюйдао.

По данным 11-го регионального штаба береговой охраны Японии в Нахе, два корабля Haijing вошли в японские воды примерно между 2:30 и 2:55 утра 28 марта и покинули воды примерно с полудня до 12:10 30 марта.

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