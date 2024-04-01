Китайские корабли находились в японских водах возле Сэнкаку в течение двух дней
НовостиПолитика
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Наха, префектура Окинава, 30 марта (Jiji Press). Два корабля китайской береговой охраны оставались в японских водах возле островов Сэнкаку в префектуре Окинава более двух дней, а затем покинули воды 30 марта.
Последний раз китайские государственные корабли заходили в японские воды вокруг островов Восточно-Китайского моря 20 марта, это произошло уже в седьмой раз в этом году.
Оба судна попытались приблизиться к японским рыбацким судам в водах вокруг контролируемой Японией цепи островов Сэнкаку, на которую претендует Китай, где они называются Дяоюйдао.
По данным 11-го регионального штаба береговой охраны Японии в Нахе, два корабля Haijing вошли в японские воды примерно между 2:30 и 2:55 утра 28 марта и покинули воды примерно с полудня до 12:10 30 марта.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Китайские правительственные корабли находились в японских водах более 72 часов
- Два китайских правительственных корабля вошли в японские воды возле островов Сэнкаку
- Китай предупреждает Японию в отношении официальных связей с Тайванем
- Белый дом: лидеры стран «четверки» могут обсудить вопрос Тайваня
- Коммунистическая партия Китая в глазах послевоенной демократической Японии: от сочувствия и поддержки к неприятию и критике диктатуры