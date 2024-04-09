ИНТЕРВЬЮ: Япония и США должны работать с партнёрами из Индо-Тихоокеанского региона
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Вашингтон, 8 апреля (Jiji Press). Для Японии и США «критически важно» работать с другими союзниками и друзьями в Индо-Тихоокеанском регионе, подчеркнул ключевой американский законодатель в интервью Jiji Press перед государственным визитом премьер-министра Японии Кисиды Фумио в США 8 апреля.
Предстоящий визит Кисиды «показывает, что наш альянс очень сплочён», сказала Янг Ким, глава подкомитета по Индо-Тихоокеанскому региону Комитета по иностранным делам Палаты представителей США.
«Наш альянс в координации друг с другом, а также с другими союзниками и партнёрами в Индо-Тихоокеанском регионе имеет решающее значение», – отметила она.
В ходе своего визита Кисида проведёт двусторонний саммит с президентом США Джо Байденом 10 апреля и примет участие в трёхстороннем саммите с Байденом и президентом Филиппин Фердинандом Маркосом-младшим в 11 апреля.
Также 11 апреля Кисида планирует выступить с речью в Конгрессе США. Это будет первое выступление премьер-министра Японии в Конгрессе после выступления тогдашнего премьер-министра Абэ Синдзо в 2015 году.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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