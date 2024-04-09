Кисида отправился с государственным визитом в США

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Токио, 8 апреля (Jiji Press). Премьер-министр Японии Кисида Фумио вылетел из токийского аэропорта Ханэда на борту правительственного самолёта 8 апреля. Это первый государственный визит в Соединённые Штаты японского лидера после визита в 2015 году тогдашнего премьер-министра Абэ Синдзо.

Кисида планирует принять участие во встрече на высшем уровне с президентом США Джо Байденом в Белом доме 10 апреля и выступить на совместном заседании Конгресса США 11 апреля.

Таким образом Кисида, очевидно, надеется продемонстрировать силу альянса Японии и США внутри страны и за рубежом.

«Альянс Японии и США становится всё более важным, поскольку международное сообщество занимается сложными и разнообразными проблемами, а Япония сталкивается со всё более серьезной ситуацией в области безопасности», – заявил Кисида журналистам в канцелярии премьер-министра ранее 8 апреля.

«Я хочу подтвердить, что Япония и Соединенные Штаты являются глобальными партнёрами, которые вместе будут возглавлять (усилия по решению) проблемы международного сообщества, – сказал он. – Это важная возможность донести это послание миру».

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