Япония и США создадут форум по разработке оборонной техники

Новости

Вашингтон, 10 апреля (Jiji Press). Премьер-министр Японии Кисида Фумио и президент США Джо Байден объявили о плане создания органа для обсуждения совместной разработки, производства и обслуживания оборонной техники.

План созыва Форума по оборонно-промышленному сотрудничеству, закупкам и устойчивому развитию (DICAS) и обсуждения разработки ракет и других вопросов был включён в совместное заявление, опубликованное после встречи двух лидеров в Белом доме.

В заявлении также упоминается плановая реформа соответствующих систем командования и управления Сил самообороны Японии и сил США, дислоцированных в Японии, с целью улучшения координации.

В отдельном документе Токио и Вашингтон заявили, что Силы самообороны и военные США планируют проводить мероприятия по сдерживанию в ответ на эскалацию провокационных действий в районах вокруг Японии.

«Мы модернизируем структуры командования и управления, а также повышаем оперативную совместимость и планирование наших вооруженных сил, чтобы они могли работать вместе беспрепятственно и эффективно», – заявил Байден на совместной пресс-конференции с Кисидой после саммита.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме