Лидеры G7 осудили нападение Ирана на Израиль

Новости

Париж, 14 апреля (Jiji Press). Лидеры «Большой семёрки» развитых стран, в том числе премьер-министр Японии Кисида Фумио, провели видеоконференцию, чтобы обсудить, как ответить на последнее нападение Ирана на Израиль.

Лидеры «Большой семёрки» «единогласно осудили беспрецедентное нападение Ирана на Израиль», заявил президент Европейского совета Шарль Мишель в своем посте в X (бывший Twitter).

«Все стороны должны проявлять сдержанность, – также сказал он, призвав Израиль не принимать ответных мер против Ирана. – Мы продолжим все наши усилия по деэскалации».

Видеоконференцию созвала премьер-министр Италии Джорджия Мелони. В этом году Италия председательствует в «Большой семёрке».

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил итальянским СМИ, что страна, как председатель «Большой семёрки», приложит все усилия, чтобы предотвратить любую эскалацию ситуации.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме