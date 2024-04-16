Япония призывает Иран к снижению напряжённости на Ближнем Востоке
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Токио, 15 апреля (Jiji Press). Япония приложит дальнейшие усилия посредством переговоров на высоком уровне, чтобы побудить Иран снизить напряжённость на Ближнем Востоке, которая усилилась после нападения на Израиль, заявил генеральный секретарь кабинета министров Хаяси Ёсимаса.
Япония также планирует поддерживать контакты с Израилем, заявил на пресс-конференции этот высокопоставленный представитель правительства.
Информации об ущербе, нанесённом японским гражданам, не поступало, добавил он, подчеркнув, что Япония примет все возможные меры для защиты японских граждан.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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