Министры G7 призвали Иран и Израиль предотвратить дальнейшую эскалацию

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Капри, Италия, 19 апреля (Jiji Press). Министры иностранных дел стран «Большой семёрки» призвали Иран и Израиль предотвратить дальнейшую эскалацию после прямых атак между ними.

Министры G7 в заявлении, опубликованном после трёхдневной встречи на острове Капри в Италии, сказали, что они «самым решительным образом осуждают прямое и беспрецедентное нападение Ирана на Израиль».

Действия Ирана в минувшие выходные «маркируют неприемлемый шаг к дестабилизации региона и дальнейшей эскалации, которой необходимо избегать», заявили министры.

В свете сообщений о нападениях Израиля на Иран 19 апреля «мы призываем все стороны работать над предотвращением дальнейшей эскалации», заявили министры «Большой семёрки».

18 апреля США и Великобритания объявили о санкциях против Ирана, и Европейский Союз планирует последовать этому примеру. «Мы готовы принять дальнейшие санкции или другие меры сейчас и в ответ на дальнейшие дестабилизирующие инициативы», – заявили министры.

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