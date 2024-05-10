Двукратный чемпион мира по фигурному катанию Уно объявляет о завершении карьеры

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Токио, 9 мая (Jiji Press). Японский фигурист Уно Сёма, завоевавший серебряную медаль в мужском одиночном разряде на зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане в 2018 году и впоследствии ставший чемпионом мира в 2022 и 2023 годах, объявил о завершении карьеры.

В своём посте в Instagram 26-летний спортсмен выразил благодарность за возможность выступать в фигурном катании на протяжении 21 года с тех пор, как он познакомился с этим видом спорта в возрасте 5 лет.

Уно проведёт пресс-конференцию 14 мая.

После бронзовой медали на Олимпийских играх в Пекине в 2022 году Уно одержал свою первую победу на чемпионате мира в марте того же года. Затем он выиграл финал Гран-при по фигурному катанию впервые в сезоне 2022-2023 годов и чемпионат мира 2023 года, став первым японским фигуристом, дважды подряд завоевавшим титул чемпиона мира.

На чемпионате мира 2024 года Уно финишировал четвёртым, упустив третий титул подряд.

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