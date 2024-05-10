Министерство обороны Японии: появившееся в сети видео японского эсминца, скорее всего, настоящее

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Токио, 9 мая (Jiji Press). Видео эсминца «Идзумо» японских Морских сил самообороны, которое циркулировало в социальных сетях, скорее всего, настоящее, заявило министерство обороны.

Видео «Идзумо», пришвартованного на базе Морских сил самообороны в Ёкосуке в префектуре Канагава, к югу от Токио, похоже, было снято с помощью дрона. Инцидент пролил свет на проблемы, связанные с обеспечением безопасности баз Сил самообороны, поскольку несанкционированные полёты дронов вокруг объектов Сил самообороны запрещены.

В министерстве заявили, что очень серьёзно относятся к инциденту и будут работать с полицией и другими органами власти, чтобы принять жёсткие меры, одновременно укрепляя свою систему безопасности.

Примерно 20-секундное видео показывает палубу «Идзумо», снятую дроном, пролетающим над судном. Оно было размещено на сайте китайской видеоплатформы 26 марта и распространилось в социальных сетях после того, как оригинальное видео было удалено.

Министр обороны Кихара Минору заявил на пресс-конференции в прошлом месяце, что министерство анализирует видео, рассматривая возможность того, что оно было обработано или сфабриковано со злым умыслом.

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