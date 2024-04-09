Эсминец Морских сил самообороны представлен после первого этапа работ по модификации для истребителей F-35B

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Курэ, префектура Хиросима, 8 апреля (Jiji Press). Морские силы самообороны Японии представили средствам массовой информации эсминец «Кага» после завершения первого этапа работ по созданию на судне площадки для истребителя-невидимки F-35B.

За два года работ по модернизации «Каги» плоская палуба вертолётоносного эсминца была покрыта термостойкой краской, чтобы выдерживать тепло выхлопов истребителей вертикального взлёта и посадки, которые приобретёт Минобороны. На палубе также была нанесена разметка для взлёта, в том числе желтая линия, проведенная прямо от кормы к носу.

Форма носовой части была изменена с трапециевидной на прямоугольную, чтобы уменьшить турбулентность, возникающую при взлёте самолета, а также обеспечить им безопасную дистанцию ​​взлета.

«Кага» – один из двух вертолётоносных эсминцев класса «Идзумо», крупнейших кораблей Морских сил самобороны. Его длина 248 метров, стандартное водоизмещение 19 950 тонн.

«Впервые Морские сил самобороны предпринимают такую ​​большую (модификационную) работу», – заявил капитан Кокубу Итиро, командующий эсминцем «Кага», на пресс-конференции в городе Курэ, префектура Хиросима.

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