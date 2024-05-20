Более 60% японских компаний считают негативным влияние падения курса йены

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Токио, 19 мая (Jiji Press). Опрос частного сектора показал, что 63,9% японских компаний отмечают негативное влияние недавнего снижения курса йены на прибыль.

По данным опроса Teikoku Databank Ltd, около половины ответивших компаний считают, что обменный курс от 110 йен до 130 йен за доллар является оптимальным. В настоящее время курс йены составляет выше 150 йен за доллар.

По мнению исследовательской фирмы, компаниям нужно укрепиться, чтобы отразить более высокие материальные затраты в ценах на свою продукцию, что позволит обеспечить рост потребления, подкреплённый продолжающимся повышением заработной платы и корпоративными капитальными расходами.

Только 7,7% опрошенных заявили, что снижение курса йены является плюсом для их прибыли, а 28,5% не видят никакого влияния.

Доля компаний, которые видят, что слабость йены отрицательно влияет на их продажи, и компаний с положительным влиянием на продажи составила 35,0% и 16,0% соответственно.

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