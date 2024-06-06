В Нью-Йорке прошло мероприятие, посвящённое традиционным японским ремёслам
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Нью-Йорк, 5 июня (Jiji Press). Компания Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. провела в Нью-Йорке мероприятие, призванное привлечь внимание к традиционным японским ремёслам.
На выставке было представлено около 20 предметов, в том числе железные изделия намбу тэкки из префектуры Иватэ и подушка, изготовленная из текстиля нисидзин-ори из префектуры Киото.
В их числе был железный чайник намбу тэкки в форме яблока. «Это простой дизайн, который сможет сделать даже молодежь», – говорит мастер Таяма Такахиро.
Взяв чайник в руки, женщина 20-29 лет сказала, что впервые видит железный чайник так близко и что у него идеальный дизайн.
Японский банк провёл аналогичное мероприятие в Париже в сентябре 2023 года в рамках запущенного в августе того же года проекта по поддержке японской индустрии традиционных ремесел.
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