Экспертная группа ЮНЕСКО высоко оценила золотой рудник на острове Садо
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Токио, 6 июня (Jiji Press). Консультативная группа ЮНЕСКО высоко оценила заявку Японии на регистрацию золотого рудника Садо в префектуре Ниигата в качестве объекта Всемирного культурного наследия, сообщило Японское агентство по делам культуры.
Золотой рудник получил вторую из четырёх рекомендаций от консультативной группы Международного совета по памятникам и достопримечательностям (ИКОМОС). Это означает, что японскому правительству было предложено предоставить дополнительную информацию об этом месте.
В ИКОМОС пришли к выводу, что стоит рассмотреть включение золотого рудника в список Всемирного культурного наследия, сообщило японское агентство.
Комиссия выносит рекомендации по включению, передаче, отсрочке или невнесению объектов-кандидатов в список Всемирного наследия. Объект, для которого комиссия дает рекомендацию о включении, в принципе официально вносится в список объектов Всемирного наследия.
По данным японского агентства, многие объекты, в отношении которых были даны такие рекомендации, были внесены в список объектов Всемирного культурного наследия. Японское правительство стремится внести золотой рудник Садо в список на заседании Комитета всемирного наследия в конце июля в Нью-Дели.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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