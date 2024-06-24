Китайские корабли два дня подряд вторгались в воды Японии возле островов Сэнкаку

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Наха, префектура Окинава, 22 июня (Jiji Press). Два корабля китайской береговой охраны, которые неоднократно вторгались в территориальные воды Японии у островов Сэнкаку на территории города Исигаки, префектура Окинава, с 20 июня, покинули воды вскоре после полудня 21 июня.

За это время еще один корабль китайской береговой охраны также неоднократно вторгался в территориальные воды.

Когда три корабля «Хайцзин» попытались приблизиться к японскому рыболовному судну, патрульные корабли береговой охраны Японии приказали им покинуть эти воды.

Это было 21-е вторжение китайских государственных кораблей в японские воды вблизи Сэнкаку в этом году.

По данным 11-й региональной штаб-квартиры Береговой охраны Японии в Нахе, столице самой южной префектуры Японии Окинава, два китайских корабля вошли в японские воды возле острова Тайсё в цепи Сэнкаку около 8:55 утра 20 июня и около 16:55 в тот же день. Ещё одно китайское судно вошло в воды Японии возле Минамикодзимы, также являющейся частью островной цепи, около 22:05. После неоднократного входа и выхода из территориальных вод все три судна вышли из вод к юго-востоку от острова Куба, ещё одного острова Сэнкаку, к 12:15 21 июня.

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