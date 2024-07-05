Стремительный рост цен затрудняет закупку говядины из США

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Токио, 4 июля (Jiji Press). Импортные цены на американскую говядину в Японии резко выросли, что осложнило закупки для торговцев и предприятий общественного питания, таких как рестораны барбекю.

Резкий рост цен связан с резким падением курса йены по отношению к доллару, сокращением поставок говядины от американских фермеров и жёсткой конкуренцией за американскую говядину со стороны таких стран, как Южная Корея и Мексика.

В поисках более дешёвой иностранной говядины соответствующие японские секторы наращивают усилия по диверсификации источников закупок. Однако обеспечение необходимых объёмов закупок представляется сложным. Обычно продаваемая по разумным ценам импортная говядина, как ожидается, теперь станет недоступной для экономных потребителей в Японии.

На американскую продукцию приходится около 40 процентов импорта говядины в Японию, что в общей сложности составляет 500-600 тысяч тонн в год, и такая говядина в виде замороженных говяжьих стейков составляла значительную часть меню ресторанов, предлагающих барбекю и гюдон (говядину с рисом).

По данным Agriculture & Livestock Industries Corp., в мае оптовые цены на американскую говядину в Японии резко выросли примерно на 60 процентов по сравнению с прошлым годом и составили 1436 йен за килограмм, что стало самым высоким показателем с момента начала ведения подобной статистики в 1993 году.

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