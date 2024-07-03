Традиционные японские ремесленные изделия обретают популярность среди иностранных туристов
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Токио, 2 июля (Jiji Press). Традиционные японские ремесленные изделия становятся всё более популярными среди приезжающих туристов.
Изящество мастерски выполненных изделий и яркие цвета привлекают многих иностранцев в специализированный магазин в токийском аэропорту Ханэда. Кроме того, производители изделий ручной работы и другие предпринимают усилия по развитию новых каналов продаж и привлечению иностранных клиентов, демонстрируя своё мастерство, передаваемое из поколения в поколение.
Кроме того, благодаря ослаблению йены многие иностранцы часто заходят в специализированный магазин Japan Mastery Collection, открывшийся в Терминале 3 аэропорта Ханэда в декабре прошлого года, и любуются широким ассортиментом товаров, продаваемых в магазине.
Особое внимание среди товаров привлекает сануки кагари тэмари –традиционный ручной мяч из префектуры Кагава с вышитыми узорами из цветных нитей. Также большим спросом пользуются красочные стеклянные изделия «Цугару видро» из префектуры Аомори, а также традиционная керамика кутани-яки и чашки для сакэ отёко, украшенные сусальным золотом, из префектуры Исикава.
По данным Japan Airport Terminal Co., число иностранцев, проезжавших через Ханэду международными рейсами в 2023 финансовом году, который закончился в марте этого года, выросло в 3,4 раза по сравнению с предыдущим годом и составило 10,37 млн человек. Приезжие посетители составляют 95 % покупателей в Japan Mastery Collection.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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