В Японии выпустили в обращение новые банкноты

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Токио, 3 июля (Jiji Press). В Японии 3 июля впервые за 20 лет ввели в обращение новые банкноты с новым дизайном в то время, когда страна всё больше переходит на безналичные расчеты.

Банк Японии начал доставку новых банкнот финансовым учреждениям в своём главном офисе в Токио и 32 отделениях по всей стране в 8 утра. Центральный банк рассчитывает до конца дня доставить новые банкноты на сумму 1,6 триллиона йен.

На новой купюре достоинством 10 000 йен изображен портрет Сибусавы Эйити, которого называют отцом японского капитализма.

На новой банкноте в 5000 йен изображен портрет Цуда Умэко, основательницы нынешнего Университета Цуда, которая содействовала развитию женского образования, а на новой банкноте в 1000 йен изображен Китасато Сибасабуро, пионер современной медицины страны.

Глава Банка Японии Уэда Кадзуо заявил на церемонии, что он надеется, что новые банкноты «будут широко распространены среди населения для поддержки экономической инфраструктуры Японии».

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