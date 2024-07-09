Губернатор Токио Коикэ выиграла выборы на третий срок на этой должности

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Токио, 8 июля (Jiji Press). Губернатору Токио Коикэ предстоит столкнуться с настоящим испытанием в вопросах политики, связанной с воспитанием детей и образованием, после ее победы на третьем сроке на пристально наблюдаемых губернаторских выборах в воскресенье в японской столице.

Ожидается, что её способность проводить эффективную политику будет предметом пристального внимания, особенно сейчас, когда число детей в Токио и по всей стране продолжает сокращаться.

Во время своей предвыборной кампании на пост губернатора 71-летняя Коикэ пообещала создать в Токио администрацию, способную сделать воспитание детей и образование менее затратными для жителей.

Между тем, поскольку столичное правительство Токио потратило большие суммы денег на меры поддержки семей, воспитывающих детей, из своего обильного бюджета, среди других префектур и муниципалитетов растет разочарование ситуацией, когда налоговые поступления правительства Токио значительно превышают поступления других местных органов власти.

Вероятно, в этом году на переговорах по реформе налоговой системы между национальным правительством и правящей коалицией Японии пройдут жаркие дебаты по вопросу налогового дисбаланса, что, возможно, заставит Коикэ занять оборонительную позицию.

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