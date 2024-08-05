В Японии зафиксирована рекордная июльская средняя температура

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Токио, 2 августа (Jiji Press). По данным Японского метеорологического агентства, средняя температура в июле в Японии оказалась самой высокой за месяц с момента начала наблюдений в 1898 году, что в основном обусловлено воздействием системы высокого давления в Тихом океане.

Отклонение от 30-летнего среднего значения составило плюс 2,16 градуса по Цельсию, что превышает предыдущий рекорд в плюс 1,91 градуса, установленный в июле прошлого года.

По регионам отклонение составило плюс 2,6 градуса на севере Японии, плюс 2,3 градуса на востоке Японии, плюс 1,8 градуса на западе Японии и плюс 1,3 градуса в юго-западном регионе Окинава-Амами.

Средняя температура июля оказалась самой высокой за всю историю наблюдений в 62 из примерно 150 пунктов наблюдения по всей стране.

Средняя температура составила 22,9 градуса в северном городе Обихиро, Хоккайдо, что на 4,0 градуса выше среднегодового значения, 29,3 градуса в центральном городе Сидзуока, что на 3,2 градуса выше, и 28,7 градуса в центральном Токио, что на 3,0 градуса выше.

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