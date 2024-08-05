Новые японские банкноты всё чаще выставляют на аукцион
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Токио, 3 августа (Jiji Press). Новые японские банкноты, введЁнные в обращение месяц назад, всё чаще выставляют на интернет-аукционах, а новая купюра достоинством 10 000 йен с одинаковыми цифрами в серийном номере была продана за 70 000 йен.
Также наблюдались ставки, превышающие номинальную стоимость новых купюр номиналом 1000 йен.
Находящиеся в обращении банкноты могут быть выставлены на аукцион Yahoo при условии признания их коллекционной привлекательности или редкости.
«Существует определённый уровень спроса» на находящиеся в обращении банкноты, сообщил представитель LY Corp., оператора аукционной площадки.
Однако банкноты могут быть сняты с аукциона, если они не представляют коллекционной ценности.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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