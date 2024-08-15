Индия и Япония делятся видением глобального общества: посол Индии в Японии

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Токио, 14 августа (Jiji Press). Япония и Индия продемонстрировали «замечательное совпадение взглядов» на международное сообщество посредством таких проектов, как свободная и открытая Индо-Тихоокеанская инициатива, заявил посол Индии в Японии Сиби Джордж в специальном сообщении, предоставленном Jiji Press.

В послании, написанном в честь 78-й годовщины независимости Индии, которое будут отмечать 15 август, Джордж сказал, что отношения между Японией и Индией, которые 10 лет назад были повышены до уровня «особого стратегического и глобального партнерства», являются «прочной дружбой... основанной на общих ценностях и взаимном уважении», с «потенциалом для дальнейшего укрепления сотрудничества путём изучения взаимодополняемости и формирования более мирного, процветающего и устойчивого мира».

Посол заявил, что оборонные отношения двух стран углубились благодаря совместным военным учениям и стратегическим диалогам, добавив, что подписание в 2020 году пакта о совместном использовании военной техники «ещё больше способствовало этому сотрудничеству».

Японские инвестиции в Индию, которые к 2027 году должны составить 5 триллионов йен, «вносят значительный вклад в экономический рост и создание рабочих мест», сказал Джордж. Он также упомянул сотрудничество двух стран в исследовании Луны и более прочные связи в цифровой сфере.

Он призвал к расширению обменов, в том числе в сфере образования, заявив, что «связи между людьми составляют основу отношений».

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