Правительство Японии рассматривает меры по борьбе с вирусом mpox

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Токио, 16 августа (Jiji Press). Представители правительства Японии рассмотрели меры по борьбе с вирусом mpox после того, как 14 августа Всемирная организация здравоохранения объявила вспышки вируса mpox в Африке чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.

Они определили, как следует реагировать на данный момент, включая способы сбора и предоставления информации, а также подготовки системы медицинского обслуживания.

В частности, высокопоставленные должностные лица соответствующих государственных органов договорились собирать информацию о ситуации с инфекцией в странах, где были подтверждены вспышки mpox, ранее известного как «оспа обезьян», – инфекционного заболевания с симптомами, схожими с симптомами натуральной оспы.

Они также договорились повышать осведомлённость людей, въезжающих в Японию и выезжающих из неё.

Чиновники подтвердили политику поддержания систем проверки и оказания медицинской помощи, созданных в ответ на глобальную вспышку вируса муковисцидоза в 2022 году.

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