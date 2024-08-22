Память об островах, удерживаемых Россией, сохраняется на иллюстрированных картах

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Саппоро, 21 августа (Jiji Press). Потомок японца, ранее проживавшего на контролируемых Россией островах, называемых Северными территориями в Японии, старается сохранить воспоминания о жизни на островах с помощью создания наглядных карт.

Ямасита Такако, 61 год, рисует и раздаёт карты стареющим бывшим жителям четырёх островов у оконечности Хоккайдо, на которые претендует Япония, чтобы они могли вспомнить свои родные города, даже несмотря на то, что программа, позволяющая им посещать острова, приостановлена ​​из-за вторжения России в Украину. СССР захватил четыре острова у Японии в последние дни Второй мировой войны.

Мать Ямаситы, Судзуки Сакико, 85 лет, из деревни Сибэторо на острове Эторофу, участвует в усилиях по распространению воспоминаний об острове. Ямасита, которая также участвует в этих усилиях, одновременно проводя занятия по игре на фортепиано, начала рисовать иллюстрированные карты в 2020 году после того, как услышала, как бывшие островитяне выразили сожаление по поводу приостановки программы посещения острова из-за пандемии COVID-19.

Несмотря на неуверенность в своих способностях к рисованию, Ямасита посчитала, что не может позволить, чтобы её стеснительность ей помешала, и нарисовала цветными карандашами пейзажи островной деревни, основываясь на свидетельствах своей матери и друзей детства, а также на фотографиях того времени.

Когда она подарила бывшим островитянам свою первую наглядную карту, которую она перерисовывала бесчисленное количество раз и на завершение которой ушло восемь месяцев, они попросили её нарисовать ещё, а один из бывших жителей расплакался и сказал, что чувствует, как будто вернулся в родную деревню.

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