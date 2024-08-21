Бывшие жители островов, удерживаемых Россией, молятся за своих предков с корабля
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Саппоро, 20 августа (Jiji Press). Бывшие японские жители контролируемых Россией островов провели панихиду по своим предкам на корабле у островов, которые Япония называет своими Северными территориями.
Всего до конца сентября будет проведено семь таких служб. Мемориальный проект проводится уже третий год подряд, поскольку программа, позволяющая бывшим жителям посещать острова, была приостановлена из-за вторжения России в Украину.
На траурной церемонии в море 20 августа присутствовало около 80 человек, включая бывших жителей и их семьи. Они покинули порт Нэмуро на Хоккайдо на борту судна Etopirika около 9:30 утра и прибыли в воды у Кунасири, одного из островов, на которые претендует Япония, около 13:00
83-летний Мацумото Юдзо, глава группы бывших жителей островов, сказал в своей речи, что «действительно прискорбно», что бывшие жители не могут посещать острова в нынешних обстоятельствах. «Я надеюсь, что мы сможем посетить могилы наших семей (на островах) как можно скорее», – сказал Мацумото, родившийся на Эторофу, другом острове.
Среди участников был Кимура Мидзуки, 21-летний студент университета, чьи предки жили на Хабомаи, также среди островов. «Мы не очень много узнали о Северных территориях на занятиях, но я надеюсь узнать больше, потому что (я живу на) Хоккайдо», – сказал Кимура.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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